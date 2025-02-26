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Даниил Денисов: наличие наших футболистов в Европе показывает, что у нас хорошее поколение

Даниил Денисов: наличие наших футболистов в Европе показывает, что у нас хорошее поколение
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Фланговый защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал слухи об интересе со стороны европейских клубов, а также оценил уровень нынешнего поколения российских футболистов.

— До конкретики и трансфера не дошло, слухи остались слухами. У меня позиция: если есть конкретика, я готов разговаривать. В СМИ пишут много различных слухов. Бывает, что за одно трансферное окно одним игроком интересуются пять клубов, а он никуда не уходит — какой толк, что им интересовались?

— Как вы считаете, у нас сейчас сильное поколение футболистов?
— Мы увидим, какое у нас поколение, когда сыграем в официальных турнирах, тогда увидим результат. То, что у нас футболисты играют в Европе, показывает, что у нас хорошее поколение игроков, — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Напомним, 22-летний Денисов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он провёл за команду 24 матча во всех турнирах. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 4,5 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак». Подопечные Деяна Станковича набрали 37 очков.

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