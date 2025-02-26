Полузащитник «Спартака» Маркиньос объяснил, почему удалился из соцсетей

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос объяснил, почему удалился из социальных сетей.

«Интернет отвлекает от дела. Раньше у меня был «Инстаграм»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата»), но месяца три-четыре назад я деактивировал свою страницу. Мы с женой поговорили и решили, что так будет лучше. Друзья беспокоились: «Где Маркиньос? Что случилось?» А мне просто хочется больше сосредоточиться на футболе. Иногда супруга показывает какие-то посты, но сам больше не зависаю в соцсетях. У меня есть «Телеграм», чтобы следить за обновлениями в группе «Спартака». А для общения с друзьями использую WhatsApp — в Бразилии он популярнее «Телеграма». Теперь реже сижу в телефоне и уделяю больше внимания семье, детям», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.