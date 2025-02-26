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Полузащитник «Спартака» Маркиньос: я побаивался Черчесова, но искренне его уважаю

Полузащитник «Спартака» Маркиньос: я побаивался Черчесова, но искренне его уважаю
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Полузащитник «Спартака» Маркиньос поделился впечатлениями от совместной работы с российским тренером Станиславом Черчесовым — они пересекались в «Ференцвароше».

— Не побаивался Черчесова?
— Как не бояться? (Смеётся.) Но я испытываю к нему искреннее уважение. Черчесов постоянно твердил: ты должен делать то, ты должен делать это. Но всё это ради блага команды. Считаю, он заслуживает всего того, чего добился в футболе. Знаю, как много этот человек значит в истории «Спартака». Видел его фотографию в музее на стадионе.

После его ухода из «Ференцвароша» у нас оборвалась связь. Но в каком-то интервью Черчесов сказал, что очень рад моему переходу в «Спартак». Приятно слышать такие слова. Я тоже желаю ему всего наилучшего. Он этого заслуживает как человек и как тренер, — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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