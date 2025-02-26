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Агент Сафонов: из РПЛ Тюкавин уедет только в клуб из топ-5 европейских лиг

Агент Сафонов: из РПЛ Тюкавин уедет только в клуб из топ-5 европейских лиг
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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина, рассказал, что российский форвард не планирует перебираться в Саудовскую Аравию.

– «Аль-Наср» звал Тюкавина?
– Не хочу называть команду. Официально в «Динамо» ничего не приходило, мне звонили агенты.

– Но это возможность играть в одной лиге со звёздами – Роналду, Бензема, Мане. С такой стороны не рассматривали?
– Так эти звёзды через два года могут закончить карьеру. У него в «Динамо» достойный контракт, мы уважаем клуб. Если Костя уедет из России, то только в топ-5: Англия, Германия, Италия, Франция и Испания. Не вижу смысла рассматривать другие лиги, — приводит слова Сафонова Metaratings.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин сыграл за «Динамо» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет € 16 млн.

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