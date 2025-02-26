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Алдонин: ЦСКА включится в гонку преследования, только если обыграет «Зенит»

Алдонин: ЦСКА включится в гонку преследования, только если обыграет «Зенит»
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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между армейцами и «Зенитом». Игра состоится 1 марта и пройдёт на «Газпром Арене».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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П1
X
П2

«Зенит» в матче с ЦСКА захочет взять три очка. Понятно, что игроки ещё не показывают высокоинтенсивный футбол. Однако встречаются принципиальные соперники, поэтому игра будет с высоким уровнем борьбы. ЦСКА включится в гонку преследования, только если обыграет «Зенит». Думаю, что эмоциональная и функциональная составляющие должны позволить играть в хороший футбол. Хотелось бы, чтобы такие матчи проходили не сразу после зимнего перерыва, а через несколько туров. Чтобы футболисты могли показать свой лучший футбол. Надеюсь, качество игры не подкачает и получится очень интересный матч», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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