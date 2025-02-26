Алдонин: ЦСКА включится в гонку преследования, только если обыграет «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура РПЛ между армейцами и «Зенитом». Игра состоится 1 марта и пройдёт на «Газпром Арене».

«Зенит» в матче с ЦСКА захочет взять три очка. Понятно, что игроки ещё не показывают высокоинтенсивный футбол. Однако встречаются принципиальные соперники, поэтому игра будет с высоким уровнем борьбы. ЦСКА включится в гонку преследования, только если обыграет «Зенит». Думаю, что эмоциональная и функциональная составляющие должны позволить играть в хороший футбол. Хотелось бы, чтобы такие матчи проходили не сразу после зимнего перерыва, а через несколько туров. Чтобы футболисты могли показать свой лучший футбол. Надеюсь, качество игры не подкачает и получится очень интересный матч», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.