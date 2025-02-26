Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин оценил перспективы Константина Коноплёва на посту главного тренера «Зенита-2»

Аршавин оценил перспективы Константина Коноплёва на посту главного тренера «Зенита-2»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы Константина Коноплёва на посту главного тренера второй команды сине-бело-голубых.

— Константин Коноплёв стал главным тренером «Зенита-2». Как оцените его перспективы?
— Старта в чемпионате мы подождём до апреля. В принципе, его назначение — наши давнишние договорённости со старшим тренером академии Алексеем Тихомировым и самим Костей. Мы договорились, что будем его вести до «Зенита-2». Посмотрим, как он сыграет во Второй лиге.

Мы постарались сохранить костяк команды. Надеюсь, в ближайшее время будет усиление по одной-двум позициям — в атаку и в оборону. Хотим слепить, так скажем, достойную команду, поэтому просил ребят остаться в «Зените-2», если у них не будет предложений за деньги. Хотим, чтобы у Кости всё получилось. Вообще я бы хотел, чтобы он работал на более высоком уровне, но для этого, понимаю, нужны результаты. В целом если бы мы не верили в него, то и не продвигали бы по лестнице развития в академии, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Материалы по теме
Семак: в «Зените» все прекрасно понимают, на каком месте мы идём и к чему нужно стремиться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android