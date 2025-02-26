Аршавин оценил перспективы Константина Коноплёва на посту главного тренера «Зенита-2»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы Константина Коноплёва на посту главного тренера второй команды сине-бело-голубых.

— Константин Коноплёв стал главным тренером «Зенита-2». Как оцените его перспективы?

— Старта в чемпионате мы подождём до апреля. В принципе, его назначение — наши давнишние договорённости со старшим тренером академии Алексеем Тихомировым и самим Костей. Мы договорились, что будем его вести до «Зенита-2». Посмотрим, как он сыграет во Второй лиге.

Мы постарались сохранить костяк команды. Надеюсь, в ближайшее время будет усиление по одной-двум позициям — в атаку и в оборону. Хотим слепить, так скажем, достойную команду, поэтому просил ребят остаться в «Зените-2», если у них не будет предложений за деньги. Хотим, чтобы у Кости всё получилось. Вообще я бы хотел, чтобы он работал на более высоком уровне, но для этого, понимаю, нужны результаты. В целом если бы мы не верили в него, то и не продвигали бы по лестнице развития в академии, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.