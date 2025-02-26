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Глава «Пари НН» оценил зимнюю трансферную кампанию клуба на пять с минусом

Глава «Пари НН» оценил зимнюю трансферную кампанию клуба на пять с минусом
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов оценил зимнюю трансферную кампанию клуба.

«Зима выдалась не из лёгких. Пришлось принимать не самые простые решения. Одно из которых — трансферное окно. Могу поставить пять с минусом нашей трансферной кампании. Минус из-за того, что всегда можно лучше.

Все трансферы мы согласовываем с тренером. Виктор Михайлович нас поддержал. Кажется, количество новых игроков в том году было таким же. Нельзя сказать, что мы потратили существенно больше, чем в прошлое зимнее трансферное окно», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, текущей зимой состав «Пари НН» пополнили Вячеслав Грулёв, Александр Кокшаров, Тьяго Весино, Хуан Кастильо и Илья Агапов.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.

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