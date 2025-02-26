Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мелик-Гусейнов: намеренно закрыли «Пари НН-2» — ресурсы клуба ограничены

Мелик-Гусейнов: намеренно закрыли «Пари НН-2» — ресурсы клуба ограничены
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о закрытии второй команды нижегородцев. Напомним, о создании «Пари НН-2» было объявлено 18 января 2024 года.

«Мы намеренно закрыли «Пари НН-2», чтобы сосредоточиться на молодёжной команде. Ресурсы у клуба ограничены, поэтому основной акцент мы сделали на молодёжную команду», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.

Материалы по теме
Глава «Пари НН» оценил зимнюю трансферную кампанию клуба на пять с минусом
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android