Мелик-Гусейнов: намеренно закрыли «Пари НН-2» — ресурсы клуба ограничены

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о закрытии второй команды нижегородцев. Напомним, о создании «Пари НН-2» было объявлено 18 января 2024 года.

«Мы намеренно закрыли «Пари НН-2», чтобы сосредоточиться на молодёжной команде. Ресурсы у клуба ограничены, поэтому основной акцент мы сделали на молодёжную команду», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.