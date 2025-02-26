Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как на команде отразился уход Соболева

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, как на команде отразился уход Александра Соболева — нападающий прошлым летом перебрался в «Зенит». Игрок красно-белых признался, что отъезд Соболева положительно сказался на обстановке внутри команды.

«Соболев не ходил на завтраки и плохо влиял на раздевалку? Очень много моментов, которые должны оставаться в команде. Нужно ему задавать вопросы, почему так произошло, и узнавать все остальные подробности. Я смотрел всё от третьего лица. Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушёл», — приводит слова Денисова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, за первую часть сезона РПЛ Соболев не забил ни одного гола в составе «Зенита». Болельщики клуба скептически восприняли этот трансфер — они скандируют оскорбительные кричалки в адрес Александра на матчах.