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Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как на команде отразился уход Соболева

Игрок «Спартака» Денисов рассказал, как на команде отразился уход Соболева
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Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос, как на команде отразился уход Александра Соболева — нападающий прошлым летом перебрался в «Зенит». Игрок красно-белых признался, что отъезд Соболева положительно сказался на обстановке внутри команды.

«Соболев не ходил на завтраки и плохо влиял на раздевалку? Очень много моментов, которые должны оставаться в команде. Нужно ему задавать вопросы, почему так произошло, и узнавать все остальные подробности. Я смотрел всё от третьего лица. Для внутренней обстановки стало хорошо, когда он ушёл», — приводит слова Денисова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, за первую часть сезона РПЛ Соболев не забил ни одного гола в составе «Зенита». Болельщики клуба скептически восприняли этот трансфер — они скандируют оскорбительные кричалки в адрес Александра на матчах.

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