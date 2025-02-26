В «Пари НН» рассказали о целях клуба на весеннюю часть чемпионата

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал о целях клуба на весеннюю часть чемпионата.

«Мы звёзд с неба не хватаем. Примерно понимаем бюджеты остальных команд. У нас своя ниша. В команде такая система премирования: чем выше место, тем больше премиальные в конце сезона. Но надо претендовать на реальные цели. Это примерно 10-е место в таблице. По бюджету мы в конце таблицы, по инфраструктуре нам тоже есть куда развиваться. Должны нижегородские дети играть в команде, но для этого должно пройти не менее пяти лет», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.