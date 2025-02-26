Гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что общался с Вагнером Лавом о сотрудничестве

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что столичный клуб общался с бывшим нападающим команды Вагнером Лавом на предмет сотрудничества. Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев Лав трижды выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка страны и Кубка УЕФА.

«С легионерами сложнее договариваться о дальнейшей работе в ЦСКА, так как им нужно переезжать, перевозить семью. Но буквально недавно мы общались с Вагнером на предмет сотрудничества. Думаю, нам удастся это реализовать, потому что иметь такого друга, члена семьи, который будет приносить пользу на латиноамериканском рынке, хотя бы с точки зрения представительства ЦСКА в этом регионе и селекции, это очень серьёзное подспорье», — приводит слова Бабаева «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург».