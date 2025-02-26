Спортдиректор «Пари НН»: с Грулёвым общались ещё летом — это самая долгая история

Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Александр Удальцов высказался о переходе нападающего Вячеслава Грулёва из московского «Динамо».

«Что касается самых трудных переговоров, мы с Грулёвым общались ещё летом, но из-за травмы перенесли на полгода. По длительности это самая протяжённая история», — передаёт слова Удальцова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр.