Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Пари НН»: не хочу петь дифирамбы, что мы самые сильные в лиге, хотя верю в это

Глава «Пари НН»: не хочу петь дифирамбы, что мы самые сильные в лиге, хотя верю в это
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о силе нижегородской команды. После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Не хочу петь дифирамбы, что мы самые сильные в лиге, хотя верю в это. На сборах мне понравилась командная работа. Понравилось, что у футболистов не было телефонов на приёмах пищи, футболисты стали общительнее. Например, Босельи меня позвал сыграть в падел. Правда, потом назвал сумму, на которую хотел сыграть… Я отказался, но, конечно, выиграл (смеётся). Раньше бы футболисты так не сделали», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Материалы по теме
Мелик-Гусейнов: намеренно закрыли «Пари НН-2» — ресурсы клуба ограничены
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android