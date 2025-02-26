Глава «Пари НН»: не хочу петь дифирамбы, что мы самые сильные в лиге, хотя верю в это

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о силе нижегородской команды. После 18 туров РПЛ «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Не хочу петь дифирамбы, что мы самые сильные в лиге, хотя верю в это. На сборах мне понравилась командная работа. Понравилось, что у футболистов не было телефонов на приёмах пищи, футболисты стали общительнее. Например, Босельи меня позвал сыграть в падел. Правда, потом назвал сумму, на которую хотел сыграть… Я отказался, но, конечно, выиграл (смеётся). Раньше бы футболисты так не сделали», — передаёт слова Мелик-Гусейнова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.