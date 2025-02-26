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Тренер «Зенита» Семак оценил трансферные кампании конкурентов за победу в РПЛ

Тренер «Зенита» Семак оценил трансферные кампании конкурентов за победу в РПЛ
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о трансферных кампаниях главных конкурентов сине-бело-голубых за чемпионство — «Спартака» и «Краснодара».

— Обращали внимание, как прошла трансферная кампания у конкурентов? Скажем, «Краснодар» вообще не усиливался.
— Здесь есть свои плюсы и минусы. «Краснодар» в достаточно сыгранном составе готовился на протяжении всего этого времени. Возможно, ему и не нужно усиление. Может, глубины состава на определённых позициях не хватает. Но, по сути, это команда, которая уже показала, что может бороться за чемпионство. Что она и делает. «Спартак» хорошо провёл трансферную кампанию, команда очень прилично усилилась, — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар». Подопечные Мурада Мусаева набрали 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит» (39 очков). Замыкает тройку сильнейших московский «Спартак», набравший 37 очков. Московское «Динамо» занимает четвёртое место (35 очков). «Локомотив» Москва идёт пятым, заработав также 35 очков. ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 31 очко.

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