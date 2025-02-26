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Грулёв: было тяжело уходить из «Динамо» — это не чужое для меня место

Грулёв: было тяжело уходить из «Динамо» — это не чужое для меня место
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Грулёв рассказал о своём переходе в стан нижегородцев из московского «Динамо».

«Предложение поступило ещё летом, но из-за травмы не сложилось. Зимой мы вернулись к разговору. Из «Динамо» было тяжело уходить, это не чужое место для меня. Но, надеюсь, в «Пари НН» мы будем добиваться успехов вместе», — передаёт слова Грулёва корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

25-летний футболист перешёл из московского «Динамо» в «Пари Нижний Новгород» в начале января. Соглашение с футболистом рассчитано на 2,5 года. Отметим, что форвард ранее уже выступал за нижегородцев на правах аренды.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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