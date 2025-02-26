Кокшаров: главным критерием перехода в «Пари НН» был Гончаренко — хотел с ним поработать

Арендованный у «Краснодара» нападающий «Пари НН» Александр Кокшаров признался, что хотел поработать бок о бок с главным тренером нижегородцев Виктором Гончаренко. Отметим, что ранее Гончаренко возглавлял «Краснодар».

«Я уже говорил, что главным критерием моего перехода был Виктор Гончаренко. Ребята из молодёжной сборной очень хорошо о нём отзывались. Сперцян, Черников тоже играли у Гончаренко — тепло вспоминали. Я очень хотел поработать с ним», — передаёт слова Кокшарова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В нынешнем сезоне Кокшаров сыграл за «Краснодар» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с чёрно-зелёными рассчитано до лета 2026 года.