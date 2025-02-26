Защитник «Зенита» Эракович: ждём болельщиков на стадионе в матче с ЦСКА

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович призвал болельщиков сине-бело-голубых посетить «Газпром Арену» в день игры 19-го тура РПЛ с ЦСКА. Матч между «Зенитом» и армейцами состоится в субботу, 1 марта, и начнётся в 16:30 мск.

— Давайте обратимся к нашим болельщикам. У нас первая официальная игра в новом году — домашняя. Ждёте ли их?

— Мы очень ждём всех на стадионе. Знаем, что «Зенит» поддерживает огромное количество людей, и рассчитываем видеть большое число болельщиков на трибунах, чтобы всем вместе в едином порыве провести все оставшиеся матчи, — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург».