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Новичок «Пари НН» Весино заявил, что забьёт восемь голов до конца сезона

Новичок «Пари НН» Весино заявил, что забьёт восемь голов до конца сезона
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тьяго Весино заявил, что забьёт восемь голов до конца сезона текущего сезона.

«Если надо поспорить, сколько я забью, — поставлю на восемь голов до конца сезона», — передаёт слова Весино корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В главной лиге Уругвая нападающий провёл 114 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 14 результативных передач. В чемпионате Аргентины футболист провёл 20 встреч и отдал одну результативную передачу. В чемпионате Чили на счету Весино 14 игр, в которых он отметился семь раз и сделал одну результативную передачу.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.

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