Новичок «Пари НН» Весино заявил, что забьёт восемь голов до конца сезона

Нападающий «Пари Нижний Новгород» Тьяго Весино заявил, что забьёт восемь голов до конца сезона текущего сезона.

«Если надо поспорить, сколько я забью, — поставлю на восемь голов до конца сезона», — передаёт слова Весино корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В главной лиге Уругвая нападающий провёл 114 матчей, в которых забил 32 мяча и отдал 14 результативных передач. В чемпионате Аргентины футболист провёл 20 встреч и отдал одну результативную передачу. В чемпионате Чили на счету Весино 14 игр, в которых он отметился семь раз и сделал одну результативную передачу.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.