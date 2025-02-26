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Валерий Непомнящий: не верю в версию, что Карпин решил сосредоточиться на сборной России

Валерий Непомнящий: не верю в версию, что Карпин решил сосредоточиться на сборной России
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Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Удивлён и не понимаю уход Карпина из «Ростова». У меня нет ответа, почему это произошло. Видимо, там что-то случилось. Я не очень верю в официальную версию, что Карпин решил сосредоточиться на сборной России. В скорое возвращение нашей страны на международную арену тоже не верю. Скоро — понятие относительное. Скорое — это когда? Полгода, год или два? Не думаю, что возвращение случится завтра-послезавтра.

Конечно, в карьере Карпина будут ещё топ-клубы. Я считаю его работу в клубах и в сборной России очень успешной. Он качественно вырос и прибавил в роли тренера», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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