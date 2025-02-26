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В «Реале Сосьедад» сообщили, когда травмированный Захарян вернётся к тренировкам

В «Реале Сосьедад» сообщили, когда травмированный Захарян вернётся к тренировкам
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Пресс-служба испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» заявила, что клуб получил медицинское заключение и надеется на скорое возвращение российского полузащитника команды Арсена Захаряна в строй. Ранее «Реал Сосьедад» объявил о травме правой прямой мышцы бедра, которую Захарян получил в матче с «Леганесом».

«Вчера получили медицинское заключение, и согласно ему травма несерьёзная, он скоро вернётся к тренировкам», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» «РИА Новости Спорт».

В текущем сезоне Захарян из-за затяжного восстановления от различных травм и болезней принял участие лишь в трёх матчах Ла Лиги и впервые вышел в стартовом составе баскской команды лишь в игре минувшего тура чемпионата Испании. Также у россиянина один выход на поле в Лиге чемпионов. Всего в активе экс-динамовца один гол и одна результативная передача в четырёх матчах.

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