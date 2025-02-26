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Прудников считает, что Угальде по силам стать новым рекордсменом по голам в РПЛ

Прудников считает, что Угальде по силам стать новым рекордсменом по голам в РПЛ
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Бывший нападающий «Спартака» Александр Прудников полагает, что форвард красно-белых Манфред Угальде способен перебить бомбардирский рекорд Олега Веретенникова в чемпионатах России. В 1995 году Веретенников забил 25 мячей, что по сей день остаётся рекордным достижением. Угальде в этом сезоне РПЛ забил 15 голов.

«Сейчас чемпионат слабее, чем 5-10 лет назад. Не говорю про времена Веретенникова. Думаю, Угальде реально забить 10 мячей в оставшихся играх. Возможно, и больше забьёт, если попрёт. Он всё-таки зависимый футболист. Угальде может решить индивидуально пару эпизодов, но не все 10. Если попрёт, то может обойти намного прежний рекорд», — приводит слова Прудникова Legalbet.

Угальде перешёл в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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