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«Тем приятнее будет обыграть их». Игрок «Динамо» Мх Сердеров — о тратах «Спартака»

«Тем приятнее будет обыграть их». Игрок «Динамо» Мх Сердеров — о тратах «Спартака»
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Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров высказался о крупных тратах московского «Спартака» в прошедшее зимнее трансферное окно.

— Здорово, что к нам едут классные футболисты, уровень чемпионата будет сильнее. Но суммы за трансферы — это на бумаге, всё покажет футбольное поле. Любой игрок должен адаптироваться, показать себя. Мы не обращаем внимание, кто сколько стоит.

— Стоимость всего «Динамо» меньше, чем «Спартак» потратил зимой.
— Тем приятнее будет выйти и обыграть их, — приводит слова Сердерова «Матч ТВ».

Московский «Спартак» этой зимой подписал трёх футболистов — Илью Помазуна, Пабло Солари и Ливая Гарсию. 28-летний Помазун перешёл в «Спартак» из ЦСКА. 23-летний Солари перешёл в стан красно-белых из аргентинского клуба «Ривер Плейт». 27-летний Ливай Гарсия ранее выступал за афинский АЕК.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом». Игра состоится 1 марта.

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