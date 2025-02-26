Стали известны подробности трансфера Кастаньо из «Краснодара» в «Ривер Плейт»

«Краснодар» и «Ривер Плейт» полностью договорились о трансфере полузащитника Кевина Кастаньо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Краснодар» получит € 9 млн и € 500 тыс. бонусами. Также «Ривер Плейт» выплатит 5% от суммы в качестве солидарных выплат. Игрок отправится в расположение аргентинского клуба после матча 20-го тура РПЛ с «Пари НН».

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.