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Филимонов: народная команда — это «Спартак», «Зенит» ею стать не сможет

Филимонов: народная команда — это «Спартак», «Зенит» ею стать не сможет
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Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов считает, что «Зенит» не сможет заслужить звание народной команды. По мнению Филимонова, такого статуса достоит только «Спартак».

«Зенит» не сможет стать народной командой. Никто не сможет! Это старая традиция, которую поддерживают болельщики. «Торпедо» — заводская команда, а «Спартак» — народная. «Спартак» никому не принадлежал. Не было никаких силовых или армейских влияний. Поэтому те, кто не принадлежал армии, милиции или какому-то заводу, — болели за красно-белых. Пока болельщики поддерживают эту традицию, народной командой может быть только «Спартак», — приводит слова Филимонова Legalbet.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). ЦСКА — шестой. На последних местах в турнирной таблице РПЛ расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит».

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