Полузащитник «Спартака» Маркиньос охарактеризовал Станковича как человека

Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос охарактеризовал человеческие качества главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Деян невероятный человек, с большим сердцем. Он очень меня поддержал, когда случилась трагедия с моим отцом: обнял, сказал несколько проникновенных слов и без вопросов отпустил в Бразилию на похороны. Я думал задержаться дома ещё на несколько дней, но Станкович позвонил и убедил вернуться в Москву. Он сказал: «Для тебя же так будет лучше. В коллективе ты скорее отвлечёшься от горя». И он был прав! Футбол помогает отключиться от грустных мыслей. Когда я в игре — забываю обо всём. На поле чувствую себя счастливым. Я тогда вернулся и почти сразу сыграл с «Локомотивом», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.