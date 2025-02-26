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Полузащитник «Спартака» Маркиньос охарактеризовал Станковича как человека

Полузащитник «Спартака» Маркиньос охарактеризовал Станковича как человека
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Бразильский полузащитник «Спартака» Маркиньос охарактеризовал человеческие качества главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Деян невероятный человек, с большим сердцем. Он очень меня поддержал, когда случилась трагедия с моим отцом: обнял, сказал несколько проникновенных слов и без вопросов отпустил в Бразилию на похороны. Я думал задержаться дома ещё на несколько дней, но Станкович позвонил и убедил вернуться в Москву. Он сказал: «Для тебя же так будет лучше. В коллективе ты скорее отвлечёшься от горя». И он был прав! Футбол помогает отключиться от грустных мыслей. Когда я в игре — забываю обо всём. На поле чувствую себя счастливым. Я тогда вернулся и почти сразу сыграл с «Локомотивом», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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