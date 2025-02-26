Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: у российского футбола отличный шанс тратить деньги на отечественных игроков

Непомнящий: у российского футбола отличный шанс тратить деньги на отечественных игроков
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о словах генерального директора московского ЦСКА Романа Бабаева о трансферах столичного «Спартака». Бабаев не увидел бизнес‑логики в значительных тратах красно-белых в зимнее трансферное окно, ведь продажи в Европу затруднительны.

«Я согласен со словами Бабаева о трансферах «Спартака». У нас сейчас есть отличный шанс для всего российского футбола тратить деньги на отечественных игроков и тренеров, пока мы в изоляции. И экономия должна быть экономной, поэтому тратить деньги нужно с умом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Зенит» потратил меньше, чем заработал, а «Спартак» в жирном минусе. Все трансферы РПЛ!
«Зенит» потратил меньше, чем заработал, а «Спартак» в жирном минусе. Все трансферы РПЛ!
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android