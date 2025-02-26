Непомнящий: у российского футбола отличный шанс тратить деньги на отечественных игроков

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о словах генерального директора московского ЦСКА Романа Бабаева о трансферах столичного «Спартака». Бабаев не увидел бизнес‑логики в значительных тратах красно-белых в зимнее трансферное окно, ведь продажи в Европу затруднительны.

«Я согласен со словами Бабаева о трансферах «Спартака». У нас сейчас есть отличный шанс для всего российского футбола тратить деньги на отечественных игроков и тренеров, пока мы в изоляции. И экономия должна быть экономной, поэтому тратить деньги нужно с умом», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.