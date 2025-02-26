Гендиректор ЦСКА Бабаев высказался о возможном приезде Роналду на Братский кубок в Россию

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное участие «Аль-Насра» с Криштиану Роналду в товарищеском турнире в России.

«Эта тема появилась на бизнес-завтраке в Абу-Даби. По-моему, пока это просто очень интересная, но сырая идея. Будет достаточно сложно договориться с «Аль-Насром» об их участии в турнире. Представляю, сколько им нужно предложить, чтобы они приехали в боевом составе, еще и с Роналду», — цитирует Бабаева Sport24

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ранее рассказал о возможном участии саудовского «Аль-Насра», в составе которого выступает экс-форвард «Реала» Криштиану Роналду, в Братском кубке в России.

Братский кубок-2024 проходил в Москве с 3 по 7 июля прошлого года. В турнире приняли участие столичные «Динамо» и ЦСКА, а также два сербских клуба — «Партизан» и ОФК.