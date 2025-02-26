«Енисей» объявил о переходе камерунского полузащитника

Полузащитник Оливье Кенфак перешёл из «Тюмени» в красноярский «Енисей». Об этом сообщила пресс-служба «Енисея» в социальных сетях.

«Оливье 19 лет, родился в Республике Камерун. В нашей стране начинал с пляжного футбола, а после дебютировал в Первой Лиге, играл за футбольные клубы «Кубань» и «Тюмень». Первую часть сезона-2024/2025 провёл за команду «Тюмень», сыграл 20 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Оливье Кенфак будет выступать под номером 49.

Добро пожаловать в красно-синюю семью», — написано в сообщении.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 27 очков за 21 матч.