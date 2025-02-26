Лукас Перес: родители отдали меня в детдом и сейчас пришли за ко мне за моими деньгами

Нападающий «ПСВ Эйндховен» Лукас Перес рассказал о непростых отношениях со своими родителями, которые отдали его в детдом в два года.

«Они отдали меня в детдом, когда мне было два года и сейчас пришли ко мне за моими деньгами. Мой отец потребовал, чтобы я платил ему алименты до конца жизни. Я сказал ПСВ, что мне нужно сначала решить эти проблемы, и клуб отнесся с терпением», — приводит слова Переса Marca.

23 февраля «ПСВ Эйндховен» объявил о подписании контракта с 36-летним нападающим Лукасом Пересом, который находился в статусе свободного агента. Предыдущим клубом испанца был «Депортиво», выступающий в испанской Сегунде.