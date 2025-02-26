Кирилл Панченко назвал самые запоминающиеся периоды в игровой карьере

Помощник главного тренера московского «Динамо-2» Кирилл Панченко ответил на вопрос о запоминающемся периоде в игровой карьере.

«Это периоды в ЦСКА и в «Динамо». Два замечательных периода. С ЦСКА становились чемпионами России, играли в Лиге чемпионов. С «Динамо» решали задачи в ФНЛ, я получил вызов в сборную России из Первой лиги. Атмосферы в обеих командах были классные. Тем более это клубы-побратимы», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

О завершении игровой карьеры 35-летнего Кирилла Панченко стало известно в начале 2025 года. Он вошёл в тренерский штаб «Динамо-2». Последним клубом Панченко были подмосковные «Химки».