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Тренер «Зенита» Семак — о трансферах: у нас не получилось сделать то, что мы планировали

Тренер «Зенита» Семак — о трансферах: у нас не получилось сделать то, что мы планировали
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги зимних тренировочных сборов и оценил работу команды на трансферном рынке.

«Думаю, что запланированную работу мы выполнили. К сожалению, какие-то игроки выбывали по ходу сборов, такое бывает. Но в целом объём работы хороший, и функциональное состояние сейчас нормальное. Думаю, что мы находимся в приемлемом состоянии, будем готовиться к официальным играм. Что касается трансферной кампании и усилений, то, конечно, у нас не получилось сделать то, что мы планировали», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит» завершил первую часть Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице с 39 очками в 18 матчах. Столько же очков — у «Краснодара», который опережает подопечных Сергея Семака по дополнительным показателям.

В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили три футболиста. Из «Фенербахче» на правах аренды перешел сербский правый защитник Огнен Мимович, его соотечественник Саша Зделар перешел из ЦСКА в последний день трансферного окна. В атаку был приобретён правый вингер Луис Энрике из бразильского «Ботафого».

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