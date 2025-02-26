Первая реакция Антони на участие в матче с «Реалом», ему аннулировали красную карточку

Полузащитник «Бетиса» Антони, который должен был пропустить матч с мадридским «Реалом» в 26-м туре Ла Лиги из-за дисквалификации, после аннулирования красной карточки будет доступен на игру. Бразильский футболист, арендованный у «Манчестер Юнайтед», эмоционально воспринял эту новость и получил поздравления от партнёров.

25-летний Антони был удалён в концовке матча с «Хетафе» (2:1), в котором он также отдал результативную передачу. Всего за «Бетис» в шести встречах у бразильца три гола и две голевые передачи. Он выступает за севильский клуб на правах аренды до конца сезона, его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.