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Первая реакция Антони на участие в матче с «Реалом», ему аннулировали красную карточку

Первая реакция Антони на участие в матче с «Реалом», ему аннулировали красную карточку
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Полузащитник «Бетиса» Антони, который должен был пропустить матч с мадридским «Реалом» в 26-м туре Ла Лиги из-за дисквалификации, после аннулирования красной карточки будет доступен на игру. Бразильский футболист, арендованный у «Манчестер Юнайтед», эмоционально воспринял эту новость и получил поздравления от партнёров.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

25-летний Антони был удалён в концовке матча с «Хетафе» (2:1), в котором он также отдал результативную передачу. Всего за «Бетис» в шести встречах у бразильца три гола и две голевые передачи. Он выступает за севильский клуб на правах аренды до конца сезона, его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.

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