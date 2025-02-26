«Зенит» отправил полузащитника Ду Кейроса в аренду в бразильский клуб

Полузащитник Ду Кейрос будет выступать в бразильском «Спорт Ресифи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

«Сине-бело-голубые и «Спорт Ресифи» достигли договорённости о переходе полузащитника. Соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Сине-бело-голубые желают Ду Кейросу успехов в составе нового клуба», — написано в сообщении клуба.

Ду Кейрос стал игроком «Зенита» в январе 2023-го. 2024 год полузащитник провёл в бразильском «Гремио» на правах аренды.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.