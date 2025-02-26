Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» отправил полузащитника Ду Кейроса в аренду в бразильский клуб

«Зенит» отправил полузащитника Ду Кейроса в аренду в бразильский клуб
Комментарии

Полузащитник Ду Кейрос будет выступать в бразильском «Спорт Ресифи» на правах аренды из санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщил официальный сайт «Зенита».

«Сине-бело-голубые и «Спорт Ресифи» достигли договорённости о переходе полузащитника. Соглашение рассчитано до конца 2025 года.

Сине-бело-голубые желают Ду Кейросу успехов в составе нового клуба», — написано в сообщении клуба.

Ду Кейрос стал игроком «Зенита» в январе 2023-го. 2024 год полузащитник провёл в бразильском «Гремио» на правах аренды.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 39 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
«Зенит» потратил меньше, чем заработал, а «Спартак» в жирном минусе. Все трансферы РПЛ!
«Зенит» потратил меньше, чем заработал, а «Спартак» в жирном минусе. Все трансферы РПЛ!
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android