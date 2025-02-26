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Маркиньос: отец говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом

Маркиньос: отец говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом
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Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос поделился воспоминаниями о своём отце, который погиб в аварии на мотоцикле в сентябре 2024 года.

«Папа был кем-то вроде охранника на автомобильной стоянке — присматривал за машинами. Подростком я помогал ему и прошёл через многое. Отец часто повторял, что нужно оставаться счастливым, чем бы ты ни занимался. И я всегда следовал его совету.

Он обожал футбол как болельщик. Когда мне было три года, папа подарил мне мой первый мяч. С этого всё началось. Наша связь никогда не прерывалась. Когда я уехал в Россию, отец следил за моими матчами и присылал сообщения после игр. Он говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом. Он всегда был на позитиве и меня этому учил», — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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