Семак: все наши правые защитники травмированы, Мимовича мы подписали в последний момент

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, в чём смысл аренды у «Фенербахче» правого защитника Огнена Мимовича и трансфера опорника Саши Зделара из ЦСКА.

«И Зделар, и Мимович пришли к нам практически в последний момент. Нам достаточно непросто будет встроить их в игру быстро, поэтому насчет ближайших матчей мы посмотрим, насколько готовы будут ребята, время еще есть. Мимовича мы подписали на позицию правого защитника, которая нуждается в усилении, поскольку все наши правые защитники травмированы, там у нас играет Мантуан. Что касается Саши Зделара, то в центральной зоне у нас тоже есть проблемы. Уже в последний момент мы решили взять футболиста, который хорошо работает с мячом, это опытный игрок. Я думаю, что он нам поможет для глубины состава и в целом по ситуации может сыграть на той позиции, которая у нас является проблемной», — передаёт слова Семака официальный сайт «Зенита».

В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили три футболиста. Из бразильского «Ботафого» перешёл правый вингер сборной Бразилии Луис Энрике, у ЦСКА в последний день трансферного окна был приобретён сербский опорный полузащитник Саша Зделар.

Соотечественник Зделара Огнен Мимович был арендован «Зенитом» у турецкого «Фенербахче» до лета 2025 года. Напомним, основной правый защитник сине-бело-голубых Вячеслав Караваев получил травму ахилла на зимних тренировочных сборах и выбыл до конца сезона. Приобретённый летом у «Краснодара» правый защитник Сергей Волков продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена.