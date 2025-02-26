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Гришин: почему главным тренером «Ростова» назначили аналитика, а не Онопко?

Гришин: почему главным тренером «Ростова» назначили аналитика, а не Онопко?
Виктор Онопко
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Бывший футболист Александр Гришин высказался о назначении главным тренером «Ростова» Джонатана Альбы после ухода Валерия Карпина.

«Конечно, это решать руководству «Ростова». Но я не пойму, почему главным тренером команды назначили аналитика, а не Онопко? Онопко во всех командах сидит вторым тренером, но где-то он мог бы перехватить инициативу и стать главным. Если он заслуживает эту должность, ему её надо занять. Я очень хорошо отношусь к Онопко, но он всегда почему-то работает вторым. Возможно, по каким-то причинам сам не хочет», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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