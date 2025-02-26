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«Как мой «папа» может быть расистом?» Дрогба — о Моуринью в конфликте с «Галатасараем»

«Как мой «папа» может быть расистом?» Дрогба — о Моуринью в конфликте с «Галатасараем»
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Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба поддержал своего бывшего тренера Жозе Моуринью в скандале о расизме. Напомним, после матча между «Галатасараем» и «Фенербахче» (0:0) португалец сказал, что в одном из эпизодов встречи все представители «Галатасарая» «прыгали на скамейке, как обезьяны». В ответ на это турецкий клуб заявил о намерении возбудить уголовное дело.

Турция — Суперлига . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
0 : 0
Фенербахче
Стамбул

«Дорогой «Галатасарай». Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную майку, и как я люблю самый титулованный клуб в Турции!

Мы все знаем, насколько страстным и жарким может быть соперничество, и мне посчастливилось испытать это на себе. Я видел недавние комментарии о Жозе Моуринью. Поверьте мне, я знаю его уже 25 лет, и он не расист, и история (прошлая и недавняя) это доказывает. Давайте сосредоточимся на наших играх, поддержим наших блестящих «львов» и выиграем лигу, чтобы приблизиться к нашему 5-му месту. Как мой «папа» может быть расистом», — написал Дрогба на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

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