Валерий Непомнящий: ЦСКА играет симпатично, но без успеха, чтобы бороться за золото

Российский тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«У ЦСКА игра, а у «Зенита» — качество и результат. Армейцы играют симпатично, но без какого-либо успеха, поэтому они даже не входят в тройку фаворитов, которые борются за золото. «Краснодар», «Зенит» и «Спартак» борются за чемпионство, а ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» — это те клубы, которые будут «кусать» команды выше, но сами в борьбу не вмешиваются.

ЦСКА играет хорошо, поэтому может дать бой «Зениту» и забрать очки. Самое главное, чтобы красно-синие не пропускали голы на последних минутах, как это бывало раньше. Армейцев хватит на первое время, но у них не такая длинная скамейка, чтобы постоянно держать свой уровень», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).