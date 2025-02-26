Геркус: если бы Бабаеву дали € 30 млн на трансферы ЦСКА, он их с радостью потратил бы

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил трансферные кампании российских клубов зимой и высказался о разных возможностях команд на комплектование состава.

«Я бы не говорил об окупаемости в контексте трансферов. Зачем их окупать? Клуб не должен зарабатывать — клуб должен выигрывать. У «Лукойла» есть деньги на новичков для «Спартака». Клуб промоутирует их бренд, стадион называется «Лукойл Арена». А насчёт того, много или мало тратит «Спартак»… Для кого-то и $ 2 млн — это дорого, для кого-то $ 20 млн — мало. Всё зависит от задачи. «Спартак» за последние 10 лет взял только один титул чемпиона России. Возможно, будет второй. Я бы так рассуждал на месте «Лукойла».

Если бы Роману Юрьевичу Бабаеву дали возможность потратить € 20-30 млн на трансферы ЦСКА, он бы с радостью их потратил. У «Спартака» эти деньги нашлись, «Динамо» потратило, «Зенит» потратил. ЦСКА — тоже, но меньше», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Московский ЦСКА занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место. В активе команды 31 очко в 18 матчах.