«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 47 очков за 26 матчей. «Арсенал» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 64 очка после 27 игр.