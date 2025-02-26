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«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

«Ноттингем Форест» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30
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Сегодня, 26 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Арсенал». Команды будут играть на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Начало игры — в 22:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ноттингем Форест» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 47 очков за 26 матчей. «Арсенал» располагается на второй строчке, заработав 53 очка. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль», у которого 64 очка после 27 игр.

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