«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры — в 23:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 матчей. «Ливерпуль» располагается на первой строчке, заработав 64 очка после 27 игр.