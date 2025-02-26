Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15

«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры — в 23:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.

«Ньюкасл Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 матчей. «Ливерпуль» располагается на первой строчке, заработав 64 очка после 27 игр.

Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, теннис и «Металлург» — «Барыс»
Топ-матчи среды: «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид, теннис и «Металлург» — «Барыс»
Комментарии
Новости. Англия
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android