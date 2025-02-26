«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 23:15
Поделиться
Сегодня, 26 февраля, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Начало игры — в 23:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 27-й тур
26 февраля 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В первом круге команды сыграли вничью со счётом 3:3.
«Ньюкасл Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 44 очка за 26 матчей. «Ливерпуль» располагается на первой строчке, заработав 64 очка после 27 игр.
Комментарии
- 26 февраля 2025
-
19:45
-
19:30
-
19:30
-
19:21
-
18:18
-
13:59
-
12:22
-
10:38
-
10:27
-
10:22
-
03:13
-
01:25
-
01:09
-
00:50
-
00:28
-
00:12
- 25 февраля 2025
-
23:26
-
22:00
-
21:45
-
21:31
-
21:14
-
20:20
-
20:08
-
19:27
-
18:42
-
17:26
-
17:16
-
15:18
-
14:35
-
14:29
-
09:41
-
08:50
-
08:12
-
07:10
-
06:02