«Ривер Плейт» может купить Кастаньо вне окна из-за продажи Солари в «Спартак» — источник

Аргентинский «Ривер Плейт» может осуществить трансфер опорного полузащитника «Краснодара» Кевина Кастаньо даже после закрытия трансферного окна из-за продажи вингера Пабло Солари в «Спартак». Об этом рассказал региональный менеджер Transfermarkt по Аргентине Скотт Кристенсен.

«В силу продажи Пабло Солари в «Спартак» после закрытия трансферного окна в Аргентине «Ривер Плейт» получил возможность приобрести игрока, независимо от его позиции. Именно этим правом пользуется клуб для покупки у «Краснодара» Кевина Кастаньо», — цитирует Кристенсена Transfermarkt.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к колумбийскому опорнику со стороны «Ривер Плейт». По данным «Чемпионата», клубы уже согласовали трансфер за € 9 млн и € 500 тыс. в качестве бонусов. Кастаньо присоединится к аргентинскому клубу поле 20-го тура Премьер-лиги, где «Краснодар» встретится с «Пари НН».

В зимнее трансферное окно «Ривер Плейт» продал московскому «Спартаку» правого вингера Пабло Солари. Сумма сделки, по сообщениям СМИ, составила € 10 млн.