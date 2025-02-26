Тренер «Челси» Мареска: мы переживаем худший момент, но занимаем четвёртое место

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал победу в матче 26-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (4:0).

«Это было очень важно, потому что отныне мы знаем, что важна каждая игра. Мы рады, что набрали три очка, зная, что если мы наберём три очка, то поднимемся в таблице, но если мы не выиграем, то немного опустимся, так что всё зависит от того, как мы справимся со своими эмоциями до конца.

Я только что сказал игрокам, что мы переживаем худший момент с точки зрения результатов, но занимаем четвёртое место и отстаём на одно очко от третьего — и это наш худший момент. Так что это многое значит, а также показывает, насколько хорошо мы выступали в первой части сезона, и теперь остаётся только постараться финишировать наилучшим образом», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 46 очков за 27 матчей.