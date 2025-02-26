«Зенит» анонсировал благотворительный проект «клуб добрых дел» в честь столетия команды

Санкт-петербургский «Зенит» объявил о старте марафона, состоящего из ста социальных и благотворительных проектов в честь столетнего юбилея клуба. В рамках марафона предлагается рассказать о своём проекте в социальных сетях и посвятить свою инициативу юбилею команды.

Сообщается, что лучшие проекты по итогам 2025 года будут отмечены специальными призами.

«Проект, посвященный 100-летнему юбилею сине-бело-голубых, объединит игроков и тренеров основного состава «Зенита», а также все команды системы клуба. «Клуб добрых дел» продемонстрирует, что быть зенитовцем — это значит действовать!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Зенита».