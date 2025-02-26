Полузащитник «Спартака» Маркиньос назвал три вещи, которые его удивили в России

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос рассказал, какие три вещи удивили его в России больше всего.

— Я приятно удивлён Москвой в целом. Отличное место для жизни. Сын и жена просто влюбились в этот город! Мне тоже всё нравится.

— Что удивило?

— Люди. Атмосфера. И мороз, ха-ха! У вас намного холоднее, чем в Бразилии. Но всё нормально, к этому я тоже привык, — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Маркиньос провёл за клуб во всех турнирах 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.