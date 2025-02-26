Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабаев — о трансфере Мусаева: если бы «Спартак» нам предложил € 1 млрд, мы бы задумались

Бабаев — о трансфере Мусаева: если бы «Спартак» нам предложил € 1 млрд, мы бы задумались
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об интересе московского «Спартака» к 23-летнему нападающему армейцев Тамерлану Мусаеву.

— Делал ли «Спартак» предложение в ЦСКА по Мусаеву?
— Интерес был, но достаточно быстро мы ответили, что не готовы обсуждать даже потенциально этот трансфер. В отличие от ситуации со Зделаром мы понимаем, что пострадает спортивный результат — речь идёт о российском футболисте, своём воспитаннике, который забил больше всех в первой половине части сезона. Реакция уже будет другая, какие бы деньги ни предлагались.

— В СМИ была информация, что за € 10 млн вы бы согласились продать Тамерлана в «Спартак».
— Это неправда.

— Иными словами, вы наложили вето на этот потенциальный трансфер?
— Вето — громко сказано. Просто посчитали, что это нецелесообразно.

— Ни за какие деньги?
— Если бы нам предложили € 1 млрд, мы бы задумались, наверное. Я не готов сейчас говорить, что Мусаев не продается ни за какие деньги — не хочется быть голословным, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» зимой предлагал ЦСКА более € 8 млн за переход Тамерлана Мусаева, но получил отказ.

Материалы по теме
Мусаев признался, что следит за результатами Слуцкого в Китае
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android