Бабаев — о трансфере Мусаева: если бы «Спартак» нам предложил € 1 млрд, мы бы задумались

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев поделился мнением об интересе московского «Спартака» к 23-летнему нападающему армейцев Тамерлану Мусаеву.

— Делал ли «Спартак» предложение в ЦСКА по Мусаеву?

— Интерес был, но достаточно быстро мы ответили, что не готовы обсуждать даже потенциально этот трансфер. В отличие от ситуации со Зделаром мы понимаем, что пострадает спортивный результат — речь идёт о российском футболисте, своём воспитаннике, который забил больше всех в первой половине части сезона. Реакция уже будет другая, какие бы деньги ни предлагались.

— В СМИ была информация, что за € 10 млн вы бы согласились продать Тамерлана в «Спартак».

— Это неправда.

— Иными словами, вы наложили вето на этот потенциальный трансфер?

— Вето — громко сказано. Просто посчитали, что это нецелесообразно.

— Ни за какие деньги?

— Если бы нам предложили € 1 млрд, мы бы задумались, наверное. Я не готов сейчас говорить, что Мусаев не продается ни за какие деньги — не хочется быть голословным, — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что «Спартак» зимой предлагал ЦСКА более € 8 млн за переход Тамерлана Мусаева, но получил отказ.