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Юран: «Спартак» может вклиниться в чемпионскую гонку, но весна у них часто не получается

Юран: «Спартак» может вклиниться в чемпионскую гонку, но весна у них часто не получается
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Российский тренер Сергей Юран высказался о чемпионской гонке в Премьер-Лиге.

«Для меня «Зенит» и «Краснодар» — наиболее возможные претенденты за чемпионство. «Спартак» тоже может вклиниться. Но тут вопрос в том, как вольются в команду новички. «Зенит» взял более квалифицированных футболистов, игроков своих сборных. Весна у «Спартака» часто не получается в плане результата. Более вероятно, что в гонке снова будут «Краснодар» и «Зенит».

В прошлом году звёзды так сошлись, что чемпион определился только в последнем туре. Было непонятно, кто же им станет. У «Динамо» был шансище, который нужно было использовать. «Краснодару» всегда не хватает в концовке. А «Зенит» более стабильный. Да, в том году у них тоже были проблемы с мотивацией и результатами в конце сезона. Но я думаю, что «Зенит» сделал выводы. К тому же в этом году — столетие, футболисты будут более сконцентрированы. Не думаю, что концовка этого сезона РПЛ будет похожа на то, что было прошлом», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (39). Второе место занимает санкт-петербургский «Зенит» (39), третье — московский «Спартак» (37).

Турнирная таблица РПЛ
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