Женская сборная России разгромила Иорданию в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и Иордании. Команды играли на стадионе «Аль-Хамрия» в Шардже (ОАЭ). Сборная России одержала победу со счётом 3:0.
На третьей минуте счёт открыла Наталья Машина. На 15-й минуте Дарина Ишмухаметова удвоила преимущество россиянок. На 57-й минуте отличилась Наталья Морозова.
Ранее национальная команда России одержала две победы в товарищеских матчах с Таиландом (3:1) и с Индией (2:0).
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.
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