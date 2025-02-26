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Женская сборная России разгромила Иорданию в товарищеском матче

Женская сборная России разгромила Иорданию в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались женские сборные России и Иордании. Команды играли на стадионе «Аль-Хамрия» в Шардже (ОАЭ). Сборная России одержала победу со счётом 3:0.

На третьей минуте счёт открыла Наталья Машина. На 15-й минуте Дарина Ишмухаметова удвоила преимущество россиянок. На 57-й минуте отличилась Наталья Морозова.

Ранее национальная команда России одержала две победы в товарищеских матчах с Таиландом (3:1) и с Индией (2:0).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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