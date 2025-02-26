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Юран: «Зениту» нужно донести до легионеров важность титула в столетие, это искусство

Юран: «Зениту» нужно донести до легионеров важность титула в столетие, это искусство
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Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, как тренерский штаб «Зенита» должен мотивировать футболистов на борьбу за чемпионство в текущем сезоне.

«Игроки «Зенита» берут чемпионат пятый-шестой раз подряд. Конечно, здесь напрашивается смена состава: должны приходить те, для кого чемпионство — мотивация. Тренерский штаб будет держать это на контроле. Сомневаюсь, что «Зенит» наступит на те же грабли.

Доносить важность чемпионства в столетие клуба — задача тренерского штаба. Нужно объяснять, что это один из флагманов российского футбола, а сейчас у клуба — юбилей. Это искусство — донести, разжевать, что такое столетие. Но в «Зените» игроки высокого уровня. Им не нужно объяснять всё, как в детском садике. Они это понимают», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Санкт-петербургский «Зенит» является чемпионом России на протяжении шести последних сезонов. В текущем розыгрыше Российской-Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице с 39 очками в 18 матчах, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

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