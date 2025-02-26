Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Халидж — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Маркиньос: некоторые люди путают меня с Маркиньосом из «ПСЖ», но мы даже не знакомы

Маркиньос: некоторые люди путают меня с Маркиньосом из «ПСЖ», но мы даже не знакомы
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос поделился тем, что некоторые люди путают его с защитником французского «ПСЖ» Маркиньосом.

— Тебя никогда не путали с Маркиньосом из «ПСЖ»?
— Некоторые люди принимают меня за него. Говорят: «О, Маркиньос, «ПСЖ»?» Отвечаю: нет-нет, я — не он. Мы совершенно разные. Даже не знакомы лично, — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Маркиньос провёл за клуб во всех турнирах 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.

Материалы по теме
«Папа говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом». Боль и счастье Маркиньоса
Эксклюзив
«Папа говорил, что «Спартак» должен стать чемпионом». Боль и счастье Маркиньоса
Комментарии
Новости. РПЛ
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android