Маркиньос: некоторые люди путают меня с Маркиньосом из «ПСЖ», но мы даже не знакомы

Бразильский полузащитник московского «Спартака» Маркиньос поделился тем, что некоторые люди путают его с защитником французского «ПСЖ» Маркиньосом.

— Тебя никогда не путали с Маркиньосом из «ПСЖ»?

— Некоторые люди принимают меня за него. Говорят: «О, Маркиньос, «ПСЖ»?» Отвечаю: нет-нет, я — не он. Мы совершенно разные. Даже не знакомы лично, — сказал Маркиньос в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В текущем сезоне Маркиньос провёл за клуб во всех турнирах 21 матч, в которых отметился пятью голевыми передачами.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 37 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка.